فهد المولد نصف قوة #الاتحاد .. و #الأهلي شباكه المفضلة

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير نادي الاتحاد كثيرًا على نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد في قيادة العميد لتحقيق الفوز على الأهلي اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويُعد فهد المولد نصف قوة الاتحاد الهجومية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث أسهم في إحراز 10 أهداف من أصل 21 هدفًا سجلها الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وأسهم فهد المولد في إحراز 47.6% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، بعدما سجل 8 أهداف وصنع هدفين، ما دفع شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، لوصفه بـ”الشريان”.

ونجح النجم فهد المولد في تسجيل هدفين من أهداف الاتحاد الثلاثة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.