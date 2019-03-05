فهد المولد يواصل التألق.. هل يُنافس على لقب هداف الآسيوية؟

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم فهد المولد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

ونجح فهد المولد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الريان القطري بالأمس، بعدما سجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز العميد بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

وكلل فهد المولد مجهوده في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري بالأمس، بالحصول على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وبات في صدارة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد هدفين.

وأسهم فهد المولد بثنائيته في شباك الريان القطري بتحقيق الاتحاد لرقم مميز في دوري أبطال آسيا، حيث لم يُسجل أي فريق 5 أهداف أو أكثر في لقاء واحد بالبطولة أكثر من العميد بالتساوي مع غوانغزو وجيونبوك برصيد 6 مرات لكل منهما.

وجاء تألق فهد المولد في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، استمرارًا لمسلسل إبداعه مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إلا أن فهد المولد يُقدم أداءً لافتًا؛ ويُعد نصف قوة العميد الهجومية بعد مرور 22 جولة على المسابقة.

وأسهم المتألق فهد المولد في تسجيل 47.6% من أهداف الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

ويأمل فهد المولد في استثمار تألقه المحلي وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى بر الأمان، بالإضافة إلى تطور مستواه والمنافسة على لقب هداف دوري أبطال آسيا هذا الموسم.