فوساتي: #الأهلي قادر على إقصاء #الهلال وهذا هدفنا في الدوري

المواطن - محمد سمعة

تحدث المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي عن ضغط المباريات والإصابات والتي يعاني منها الراقي خلال الفترة الحالية.

ونقل برنامج ” في المرمى” والمذاع على قناة العربية تصريحات فوساتي والذي قال: وجدت معظم لاعبي الفريق منهكين ويعانون من التنقل والسفر وحتى بعض اللاعبين يشكون من الألم والإصابات البسيطة.

وأضاف فوساتي: لدينا ضغط كبير بسبب جدولة المباريات ووجدنا الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه الحالات، واليوم أصبح دفاعنا أقوى والهجوم لا يُحقق الكثير من الفرص والتي تُتاح له.

وأكمل مدرب الأهلي حديثه قائلًا: هدفنا الفوز بالبطولة العربية ونستطيع الفوز على الهلال رغم كونه فريقًا جيدًا، وحددت أهداف الفريق مع رئيس الأهلي وهو التواجد ضمن أول أربعة مراكز في بطولة الدوري السعودي، لأنني توليت التدريب في فبراير.

وواصل فوساتي قائلًا: دجانيني والسومة لم يكونا في أفضل الحالات وكلاهما عانى من بعض المشكلات مما أجبرني على وضعهما في دكة البدلاء وعلينا أن نكون حذرين معهما.

واختتم فوساتي قائلًا: سبب هبوط مستوى عمر السومة ودجانيني هو أنني أطلب منهما بعض الأشياء والأفضل لهما أن يُجيبا على هذا السؤال.