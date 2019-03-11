فوساتي: #الأهلي يعاني من هذا الأمر قبل مواجهة باختاكور

المواطن - محمد سمعة

تحدث المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث فوساتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي وباختاكور قائلًا: سنلعب غدًا مواجهة صعبة أمام منافس قوي ونسعى لتقديم عرض جيد وتحقيق الانتصار لمواصلة صدارة المجموعة الآسيوية.

وأضاف فوساتي: تابعنا فريق باختاكور في مباراته الماضية أمام نادي بيرسيبوليس الإيراني وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وأكمل مدرب الأهلي حديثه قائلًا: أسعى دائمًا لاختيار أفضل تشكيلة وطريقة لعب مناسبة لكل مباراة حسب قائمة الفريق المتاحة، حيث إن قائمة الفريق في بطولة الدوري المحلي مختلفة عن القائمة التي تُشارك في بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا.

واختتم فوساتي تصريحاته قائلًا: عانى الفريق من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، حيث لعبنا ثماني مواجهات في 30 يوما فقط بمعدل مباراة كل 3 أيام، ولكننا نسعى دائمًا للتغلب على ضغط المباريات وتعويض الغيابات بالروح العالية والإصرار على تحقيق الانتصارات المتتالية.

وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على حساب نادي السد القطري بثنائية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.