فوساتي: سنخطف النقاط الثلاث في مباراة الأهلي ضد السد

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه سيدخل مباراة السد القطري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وتحدث فوساتي في المؤتمر الصحفي قائلًا: سنلعب غدًا مواجهة صعبة أمام منافس قوي في مسابقة جديدة يخوضها الفريق بتحد جديد.

وأضاف فوساتي: تابعت عددا من المباريات للفريق المنافس خلال الأيام الماضية لدراسة نقاط القوة والضعف.

وأكمل فوساتي حديثه قائلًا: لدي ثقة كبيرة في قائمة الفريق الحالية في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، خاصة بعد العمل الكبير والذي قدمناه خلال الفترة الماضية في كافة النواحي.

وكان فوساتي تولى مهمة تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الراقي.

وستُقام مباراة الأهلي والسد القطري غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.