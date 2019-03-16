فوساتي: طريقة واحدة أمام #الأهلي للفوز على #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الهلال غدًا في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال فوساتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والأهلي: نلعب أمام منافس قوي، وهو متصدر بطولة الدوري المحلي، وكذلك مجموعته في دوري أبطال آسيا، وسندخل المباراة بثقة كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الذهاب.

وأضاف فوساتي: مواجهة الحسم ستكون في لقاء الإياب بجدة، ولدينا تركيز كبير على جميع المسابقات التي نشارك فيها حاليًّا.

وأكمل فوساتي حديثه قائلًا: بعد نهاية أيام الفيفا ستكون لدينا لقاءات هامة على المستوى المحلي والآسيوي والعربي، وننافس في الدوري على تحقيق أحد المراكز الأولى في جدول الترتيب العام.

وواصل فوساتي قائلًا: لعبنا في الشهر الماضي ثماني مباريات، وهناك تغيير دائم في العناصر؛ وذلك لمواجهة ضغط المباريات المتعددة خلال الفترة الأخيرة، واللاعبان أدريلان سانتوس وكلاوديو بايزا غير متواجدين في قائمة الفريق في كأس زايد للأندية الأبطال، كما أن المنافس لديه لاعبون جاهزون لتعويض الغيابات المحتملة.

وقال فوساتي: مواجهة الإياب ستكون بعد شهر من الآن، ولا نعلم حاليًّا كيف سيكون وضع الفريق وجاهزيته البدنية والفنية للمواجهة، وطريقة عملي تعتمد على اختيار اللاعب الجاهز لكل مواجهة.

وتابع فوساتي: نلعب أمام المنافس مواجهتين في ثلاثة أيام فقط، ولذلك ظروف المباراة من إرهاق وضغط كبير ستكون على الفريقين، وصعود فريقين من السعودية للدور نصف النهائي هو أمر مميز للغاية وإضافة للكرة السعودية، خاصة في بطولة هامة مثل كأس زايد للأندية الأبطال.