فوساتي: مجموعة #الأهلي في آسيا نارية

المواطن - محمد سمعة

علّق المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي على فوز فريقه على السد القطري بثنائية دون رد في دوري أبطال آسيا.

وتحدث فوساتي بعد مباراة الأهلي والسد قائلًا: أشكر اللاعبين على الأداء القوي والمميز والروح العالية طوال فترات المباراة وتنفيذ التكتيك المطلوب، وهناك نقاط إيجابية كثيرة والفريق استحق الفوز وصدارة المجموعة من الجولة الأولى.

وتابع فوساتي: لا شك أن بداية بطولة دوري أبطال آسيا بفوز شيء رائع ومهم، ونحن قمنا بدراسة طريقة لعب المنافس خلال الأيام الماضية وهم فريق مميز ويملكون عددا من اللاعبين الدوليين في مختلف مراكز اللعب ولديهم استقرار فني.

وأكمل فوساتي حديثه قائلًا: أسعى دائمًا لاختيار أفضل طريقة لعب للفريق لتحقيق الأهداف المطلوبة في كل مباراة، ونعلم جميعًا أن قائمة الفريق الأهلاوي مختلفة في بطولة الدوري وكأس زايد ودوري أبطال آسيا، ومجموعتنا في بطولة آسيا قوية وهناك أكثر من منافس على بطاقتي التأهل، وسنقوم بعمل كبير خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التأهل للدور المقبل.