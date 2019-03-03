فولهام ضد تشيلسي .. البلوز ينتزع فوزًا صعبًا بثنائية

المواطن - مروة نبيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز من حسم مباراة فولهام ضد تشيلسي، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة فولهام ضد تشيلسي بشكل سريع، ونجح الأرجنتيني جونزالو هيجواين في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 20، ولم يستمر تقدم البلوز كثيرًا، حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 27 عن طريق كالوم تشامبرس.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وتمكن جورجينيو فريلو في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول من مباراة فولهام ضد تشيلسي بتأخر أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

وحاول الفريقان هز الشباك طوال أحداث الشوط الثاني، إلا أن محاولات اللاعبين لم تنجح، لتنتهي مباراة فولهام ضد تشيلسي بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز لفوز هام بثنائية مقابل هدف.

وبعد مباراة فولهام ضد تشيلسي اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك لقاءً مؤجلًا أمام فريق برايتون.

ويُعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في مباراة فولهام ضد تشيلسي اليوم، هو الـ17 له في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مقابل خسارته 6 لقاءات، والتعادل في 5 مواجهات.