فيتوريا عن مواجهة ذوب آهن: طموح #النصر الفوز بأي لقاء

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على أهمية مباراة ذوب آهن الإيراني غدًا، مؤكدًا أن النصر يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ذوب آهن الإيراني، يوم غد الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر النصر مباراته في الجولة الأولى بهدف دون رد أمام الوصل الإماراتي، فيما تعادل ذوب آهن الإيراني سلبيًّا مع الزوراء العراقي.

وقال فيتوريا: “هذه المباراة الثانية لنا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، نحن مدركون أهميتها، جئنا هنا بثقة كبيرة للفوز، مع وعينا الكامل بصعوبة المباراة لذلك يجب أن نكون في قمة الجاهزية”.

وتابع تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر وذوب آهن: “لدينا لاعب مسجل في اللائحة وهو مصاب لكن لدينا ثقة كاملة في اللاعبين، وحينما يغيب لاعب للإصابة هذه فرصة للاعب آخر أن يُقدم الأفضل للعب”.

وأضاف: “جميع اللاعبين جاهزون من أجل المباراة.. طموح النصر بعد نهاية أي مباراة بأن يفوز في اللقاء المقبل دائمًا، ومباراتنا الأخيرة في الدوري فزنا بعد أن نجحنا في قلب النتيجة، وهذا الشيء يُزيدنا ثقة في أنفسنا”.

وواصل فيتوريا تصريحاته قائلًا: “أول مباراة لنا في آسيا خسرنا أمام الوصل، وكانت خسارة غير مستحقة.. حينما نُقارن بين الدوري وآسيا لا يُمكن النظر للترتيب في الدوري”.

واستكمل المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لطموحاتنا ما زال لدينا خمس مباريات، وسندخل كل مواجهة ورغبتنا في الفوز ابتداء من لقاء الغد”.

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: “نستطيع اللعب في أي ملعب، واختيارنا لملعب نادي النصر لأن هذا الملعب مهيأ بشكل ممتاز للعب المباريات”.