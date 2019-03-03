فيتوريا : كل مباراة لـ #النصر كأنها نهائي

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على صعوبة مباراة الوصل ضد النصر، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الوصل ضد النصر الذي عُقد، اليوم الأحد: “نخوض مباراة صعبة غدًا، أتمنى الفوز بالتأكيد لكنها ستكون مواجهة قوية.. حضرنا للمباراة بشكل جيد، وسنعمل بكل ما نستطيع لتحقيق نتيجة جيدة”.

وتابع فيتوريا تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لنا كل مباراة نلعبها كأنها نهائي.. غدًا سنلعب مباراة قوية وكل التركيز عليها.. تركيزنا اليوم على مباراة الغد، وبعد نهايتها نبدأ التفكير للمباراة التي تليها”.

وأضاف المدرب البرتغالي قائلًا: “كل بطولة تختلف عن الأخرى؛ الوصل فريق جيد ولديهم لاعبون مميزون.. درسنا الفريق بشكل جيد ونتمنى أن يُقدم فريقنا مستوى مميزًا في المباراة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “حينما نلعب من المهم أن يكون اللاعبون في تركيز ذهني عالٍ، وهو ما نعمل عليه وهو المهم بالنسبة لنا.. ليس لدي مشكلة في أن يكون لدينا مباراة كل ثلاثة أيام إذا كان لاعبونا بتركيز ذهني جيد واستعداد كامل لكل مباراة”.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد وصلت إلى مدينة دبي الإماراتية، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الوصل ضد النصر المُقرر إقامتها، غدًا الاثنين، على إستاد زعبيل في البطولة الآسيوية.