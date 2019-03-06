فيتوريا يُركز على اللياقة والتكتيك في تدريبات #النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة الاتفاق المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا عددًا من التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، وركز على الجوانب اللياقية المتنوعة، والتي اشتملت على الجري وتدريبات باستخدام الحواجز والأقماع.

وطبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية اليوم، قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل الملعب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع بـ28 نقطة.