فيديو .. أطفال عمانيون يُقلدون غوميز .. ونجم #الهلال : شكرًا للأسود وأتمنى زيارتكم

المواطن - محمد سمعه

حرص المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على توجيه الشكر لأطفال من دولة سلطنة عمان قلدوا احتفالية الأسد والتي يقوم بها عند إحرازه للأهداف.

ونشر اللاعب غوميز فيديو الأطفال العمانيين عبر حسابه الرسمي في تويتر مع رسالة باللغة العربية قائلًا: شكرًا للأسود العمانية على الاحتفالية الجميلة، وأتمنى أزوركم في أقرب فرصة مع أخي العزيز علي الحبسي.

ويعد الفرنسي غوميز لاعبًا محبوبًا من قبل الجماهير الهلالية وذلك لتفاعله مع الجماهير عبر حسابه في تويتر، كذلك في الملعب دائمًا ما يُصفق للجماهير ويُتوجه بالتحية لهم، كما قدم موقفًا إنسانيًّا تجاه أحد الأطفال حاملي الكرات في مباراة الهلال والاتحاد في بطولة الدوري، حيث أهدى له قميصه بعدما أخافه أثناء احتفاله بهدفه في شباك العميد.

سجل غوميز مع نادي الهلال 17 هدفًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل حاليًّا المركز الثالث في صدارة هدافي الدوري خلف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله واللاعب الكاميروني تاوامبا هدّاف نادي التعاون.

شكرا للأسود 🇴🇲العمانية على الاحتفالية الجميلة ، اتمنى ان أزوركم في اقرب فرصة مع اخي العزيز علي الحبسي . @AliAlhabsi pic.twitter.com/9Hv6YoKVHu — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 19, 2019