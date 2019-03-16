فيديو .. أمرابط يكشف وعده لمشجع نصراوي قبل مواجهة #الوحدة و #الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف المغربي نور الدين أمرابط نجم نادي النصر لأحد مشجعي فريق العالمي عن وعده قبل مواجهة ناديي الوحدة والهلال في الجولة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين على الترتيب في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال أمرابط لأحد مشجعي النصر: لا تقلق سنفوز على الوحدة والهلال إن شاء الله.

ويذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وكان نادي النصر تفوق على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري، ويستعد اليوم لمواجهة فريق الوحدة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن الوحدة تفوق على نادي النصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري في الثاني من ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن النصر كان تعادل مع الهلال بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة الدور الأول والتي أقيمت في الثامن من ديسمبر الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.