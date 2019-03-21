فيديو.. أمير الرياض خلال افتتاحه مبنى بلدية الخرج : وين الموظفين؟

المواطن - الخرج

عبر أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن انزعاجه من عدم تواجد موظفي بلدية الخرج.

وافتتح أمير الرياض المبنى الجديد اليوم وبحث عن الموظفين للاستماع إلى شكواهم.

وفي تصريح له عقب الافتتاح أكد أمير الرياض أنه حريص على الاستماع إلى الموظفين لأن اللقاء المباشر يكون أفضل في مثل هذه الحالات.

وتابع: إذا تحدث معي الموظف فإنني أراه، أما إذا لم يتحدث فلا أراه كما قالت الحكمة العربية: تحدث حتى أراك.

وقال أمير الرياض: كنت أتمنى وجود الموظف على مكتبه حتى أنقاشه في الخدمات التي يقدمها للمواطنين وأستمع إلى اقتراحاته وشكواه.