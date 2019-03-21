فيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في نهر دجلة لـ93 شخصا

المواطن - متابعة

غرقت عبارة كانت مكتظة بأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الكردي الجديد في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل العراقية، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا على الأقل، ومعظمهم من النساء والأطفال، على حد قول مسؤولين.

وكان العديد من القتلى من النساء والأطفال الذين يمكن رؤيتهم يكافحون من أجل السباحة ضد تيار قوي، ورؤوسهم تتمايل في المياه المقابلة للمطاعم والملاهي الترفيهية التي كانوا يحتفلون فيها.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الحادث، الذي قال السكان إنه الأسوأ في الذاكرة الحديثة، بينما ينتظر أشخاص على ضفاف نهر دجلة الحصول على أخبار عن ذويهم.

وفي السياق، قال العقيد حسام خليل، رئيس الدفاع المدني في محافظة نينوى شمالي العراق، إن الحادث وقع بينما كان العشرات من الناس في منطقة سياحية يحتفلون بعيد النوروز، الذي يصادف العام الكردي الجديد وحلول الربيع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن 75 شخصًا قد ماتوا، مضيفًا أنه تم إنقاذ 55 منهم 19 طفلاً.

