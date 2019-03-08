فيديو .. الأمن يطارد عصابة سرقت جوالات قيمتها 187 ألف ريال

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول مطاردة مثيرة بين الشرطة البريطانية وعصابة من اللصوص، كانت تحاول أن تسرق محلا لبيع الهواتف في العاصمة لندن.

وتمكنت الشرطة من اعتقال 3 لصوص بعدما سرقوا أجهزة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار ما يعادل أكثر من 187 ألف ريال في غضون أسبوعين فقط.

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة، حاول المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 سنة، أن يلوذوا بالفرار على متن دراجات نارية، في ساعة مبكرة من الصباح.