فيديو .. الاعتزاز بكل ما هو سعودي يميز مسيرة خالد الفيصل من الشعر حتى السياسة

المواطن - الرياض

مستلهماً مقولته الشهيرة “ارفع رأسك ..فأنت سعودي ” يواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مسيرة العطاء من أجل تعزيز مكانة المملكة والمواطن السعودي حول العالم.

بين الشعر والسياسية يتجول الأمير خالد الفيصل بأريحيته المعهودة وكلماته السهلة التي تصل إلى القلب وتعبر عن حس وطني رائع.

وبالرغم من توقفه عن الشعر طواعية إلا أنه عاد بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليطل على عشاقه بقصيدة ” بأمر الملك”.

أمير مكة المكرمة له سيرة زاخرة بالعطاء تنقل خلالها بين العديد من المناصب فنال شرفَين، مستشار الملك ورئيس لجنة الحج المركزية، والذي رفض أن يصفه الإعلام بلقب “أمير الحج” واختار أن يكون خادمًا لضيوف الرحمن.

في كل جولاته ولقاءاته يؤكد الفيصل أنه يعتز بالمواطن السعودي ويعتز بالإنسان السعودي ويعتز بالعمل السعودي.

بعد أن بلغ الثمانين..

الأمير خالد الفيصل بين الإدارة والثقافة.. قصة مسؤول لا زال عطاؤه مستمراً

تقرير يوسف الغنامي#MBCinaWeek pic.twitter.com/eVgBAaMDKG — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 1, 2019