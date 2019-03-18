فيديو.. التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف الفريق الحكومي في الحديدة
أكد أن الميليشيا تنفذ عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر

فيديو.. التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف الفريق الحكومي في الحديدة

2019/03/18
الساعة 6:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن التحالف أحبط محاولة حوثية ثانية لاستهداف الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في الحديدة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم: إن الحوثيين حاولوا استهداف الفريق للمرة الأولى في يناير الماضي بطائرة من دون طيار، وتم التعامل معها من قبل القوات الأرضية، وكرر المحاولة في 12 مارس الجاري، وتم كذلك إحباطها.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تنفذ عملية ممنهجة لإبادة المدنيين في مديرية كشر، مشيرًا إلى أن محافظتي عمران وصعدة يوجد بهما مواقع لتخزين الأسلحة الباليستية الحوثية.



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