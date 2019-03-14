فيديو.. الزعاق: الصيف الفعلي يبدأ مع غرة رمضان

فيديو.. الزعاق: الصيف الفعلي يبدأ مع غرة رمضان

2019/03/14
الساعة 3:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق أن الصيف الفعلي سيبدأ مع غرة رمضان وأن بداية الصيف الشديد ستكون مع هلال شهر شوال.

وقال الزعاق: الصيف الفعلي لهذه السنة يبدأ مع غرة رمضان الصيف الشديد مع غرة شوال وذروته طوال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وتنكسر حرارة الصيف مع غرة السنة الهجرية الجديدة 1441.

وأشار الزعاق إلى أن الشتاء هذا الموسم أخذ من حصة الربيع، وهو ما جعل الناس تشعر بأن موسم الشتاء أطول من المعتاد.



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