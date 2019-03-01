فيديو .. السومة يُقلد كريستيانو رونالدو لإنقاذ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، واحدة من أفضل مبارياته أمام نادي الاتحاد، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ورفض السومة خروج الأهلي مهزومًا أمام فريق الاتحاد، حيث نجح النجم السوري في تسجيل هدف التعادل للراقي عبر ضربة مقصية خلفية في الدقيقة السابعة والسبعين بطريقة جميلة، ليكون مرشحًا وبقوة لجائزة أفضل هدف في الجولة الـ22 في الدوري السعودي.

السومة يُقلد ساحر البرتغال:

ويبدو أن عمر السومة يحب مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كثيرًا، حيث سبق لرونالدو أن سجل هدفًا مماثلًا لهدف السومة في شباك نادي يوفنتوس الإيطالي عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث انتهت المباراة بفوز الريال وقتها بثلاثية دون رد.

ونجح هدف السومة في إنقاذ الأهلي من الخسارة أمام الجار نادي الاتحاد ليقتنص الراقي نقطة ثمينة تعطيه ثقة من أجل المباريات المقبلة.

ويذكر أن النادي الأهلي حاليًّا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.

وسجل السومة هدفه رقم 99 في 101 مباراة بالدوري السعودي، بعد هدفه الجميل الذي سجله اليوم في شباك نادي الاتحاد.

وسيواجه الأهلي، فريق القادسية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 78

الأهلي 1 : 1 الاتحاد #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/HG9oaRWaK2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019