فيديو.. الشلهوب يصنع.. وسوريانو يُسجل في شباك #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجح الإسباني جوناثان سوريانو في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الأهلي المُقامة الآن على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وبدأ الهلال الشوط الثاني بشكل ضاغط، واستغل سوريانو تمريرة مميزة من النجم المتألق محمد الشلهوب داخل منطقة الجزاء، ليهز شباك الأهلي في الدقيقة 49.

ويحتضن محيط الرعب مباراة الهلال ضد الأهلي الآن، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم للحفاظ على تقدمه في مباراة الهلال ضد الأهلي، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام في الجوهرة، فيما يسعى الراقي لخطف التعادل، على أن يخطف بطاقة التأهل في ملعبه.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال ضد الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل.