فيديو.. الشهري: لا يجوز قطع المياه بسبب الفاتورة

المواطن - الرياض

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبد الله الشهري أن خدمات المياه بالمملكة لا زالت متأخرة كثيراً مقارنة بالعديد من دول العالم.

وأوضح الشهري، خلال استضافته مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الهيئة تم تكليفها بملف المياه منذ نحو عام ونصف، وهمها الرئيسي الآن هو الارتقاء بمستوى خدمات المياه.

وأضاف أن أول إجراء تم القيام به هو إجراء دراسات شاملة لوضع المياه بالمملكة من حيث نوعيتها وانتظام الخدمة بها وفوترتها، مشيراً إلى أن النتائج كشفت عن تأخر كبير بمستوى الخدمة.

وقال: إن المياه تصل في عدد من دول العالم لمدة 24 ساعة لسبعة أيام متواصلة ولا تنقطع أبدا، لكن الآن لا يوجد في المملكة مدينة تصل إليها الخدمة بهذا المستوى، كما أنها تصل في تلك الدول للأدوار العليا، لكن بالمملكة إذا كان هناك منزل من 5 أو 6 أدوار فلا تصل المياه إلى دور واحد دون مضخات، فضلا عن أن نوعية المياه ليست جيدة وليست نظيفة خاصة عند وضعها في الخزان الأرضي الذي قد يتسرب له ملوثات.

وحول عملية قطع المياه عن المستهلكين بسبب الفواتير، شدد الشهري على أنه لا يجوز قطع المياه عن المستهلك إذا كان هناك شكوى على الفاتورة، لافتا إلى أنه يمكن الإقدام على تخفيض نسبة المياه، لكن لا يجب أن يُحرم منها المواطن إطلاقاً.

فيديو | محافظ هيئة تنظيم الكهرباء د. عبدالله الشهري: لا يجوز قطع المياه عن المستهلك إذا كان هناك شكوى على الفاتورة#الراصد @nwc_media @Saudi_ECRA pic.twitter.com/aupk4BMohi — الراصد (@alraasd) March 3, 2019