فيديو.. الزائر الأبيض يحل ضيفًا على طريف

المواطن - طريف

بالتزامن مع الأيام الأولى من فصل الربيع شهدت محافظة طريف في المنطقة الشمالية اليوم هطول زخات من البرد حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

ووثق مواطن بالفيديو لحظة تساقط البرد على محافظة طريف اليوم والذي أدى إلى جريان بعض الشعاب.

