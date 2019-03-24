فيديو.. الزائر الأبيض يحل ضيفًا على طريف

فيديو.. الزائر الأبيض يحل ضيفًا على طريف

2019/03/24
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - طريف

بالتزامن مع الأيام الأولى من فصل الربيع شهدت محافظة طريف في المنطقة الشمالية اليوم هطول زخات من البرد حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.
ووثق مواطن بالفيديو لحظة تساقط البرد على محافظة طريف اليوم والذي أدى إلى جريان بعض الشعاب.



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