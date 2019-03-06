فيديو.. العرفج: المياه تعاني أكثر من مشكلة تنظيمية.. مولود تائه لا يعرف له أبًّا

المواطن - الرياض

أكد الكاتب والإعلامي د. أحمد العرفج، أن “المياه” تعاني أكثر من مشكلة تنظيمية، ومشتتة بين عدة جهات، ومولود تائه لا يعرف له أبًا، وهذا هو العمود الفقري لمشكلة المياه في المملكة.

وأضاف: “أتمنى أن تتدخل الحكومة لحل هذه المشكلة، وتقوم بتنظيم المياه وتكون تابعة لجهة واحدة”.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تنظيم بين هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وبين شركة المياه الوطنية لحل المشاكل المتعلقة بالمياه التي تؤرق المواطنين.

#العرفج:

"المياه" تعاني أكثر من مشكلة تنظيمية، ومشتتة بين عدة جهات، ومولود تائه لا يعرف له أبا، وهذا هو العمود الفقري لمشكلة المياة في المملكة.#ياهلا_بالعرفج@Arfaj1 pic.twitter.com/aBB2rr916t — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 6, 2019