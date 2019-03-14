فيديو.. العصيمي: 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل

فيديو.. العصيمي: 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل

2019/03/14
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي.

وأضاف العصيمي خلال مكالمة هاتفية في برنامج ”يا هلا” على روتانا خليجية، أن هذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.

وتابع العصيمي قائلا إن حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام خدمت 15.6% من إجمالي المعلمين.

 

 



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