فيديو.. العصيمي: 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل

المواطن - الرياض

أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي.

وأضاف العصيمي خلال مكالمة هاتفية في برنامج ”يا هلا” على روتانا خليجية، أن هذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.

وتابع العصيمي قائلا إن حركة النقل الخارجي للمعلمين هذا العام خدمت 15.6% من إجمالي المعلمين.

أ. مبارك العصيمي -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم

85% من المعلمين لم يتقدموا لحرلكة النقل الخارجي، وهذا معناه أنهم راضون عن أوضاعهم، وأن الوزارة نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عاما بعد عام.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/i8j6XTlD52 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 14, 2019