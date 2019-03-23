فيديو.. الفيصل في منتدى مكة الاقتصادي: العلم بدون عمل هدر والفوز لمن جد وصبر

المواطن - مكة المكرمة

دشن أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، منتدى مكة الاقتصادي، بعنوان “الطريق نحو مستقبل حضري”.

والمنتدى يشارك فيه أكثر من 70 متحدثًا، 40 منهم عالميون، حيث يتخلله جلسات وزارية وحلقات نقاش وتوقيع اتفاقيات.

وقال خالد الفيصل في كلمته خلال المنتدى: إن مكة قداسة مكان واستثمار زمان بفكر إنسان دين ودنيا وهمة عليا، موضحًا أنه كفى تأوهًا ونواحًا وتألمًا وجراحًا، بل نريد كفاحًا وتفعيل العلم والاجتهاد وتعزيز الصناعة والاقتصاد لبناء البلاد وسعادة البلاد.

وشدد الفيصل على أن العلم بدون عمل هدر، والكلام بدون فعل هدر، والفوز لمن جد وصبر، وعزيمتنا سعودية، وحكمتنا عربية، وروحنا إسلامية.