فيديو.. الكلباني: هذا رأيي في سفر المرأة بدون محرم

المواطن - الرياض

تحدث الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض عن عدة قضايا مثارة على الساحة من بينها الولاية على المرأة وسفرها بدون محرم، ووقت الانتظار بين الأذان والصلاة وإغلاق المحال وقت الصلاة.

وقال الكلباني خلال لقائه استضافته في برنامج “بالمختصر” على قناة إم بي سي، إن الشيخ ابن جبرين كان يرى أن سفر المرأة مرتبط باليوم والليلة، عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “مسيرة يوم وليلة”.

وأضاف أنه من هذا المنطلق يجوز للمرأة السفر إلى جدة مثلاً أو تبوك لأنه لا يستغرق أكثر من ساعة ونصف، أو أي مكان في المملكة لأنه لا يزيد على ساعتين على أقصى تقدير، كذلك يجوز لها السفر إلى مصر أو حتى أمريكا التي تستغرق نحو 12 ساعة أي أقل من يوم وليلة.

وأبان أنه مع توافر الطيران وتطور وسائل النقل انتفت الحاجة إلى المحرم مثل السابق، بعدما أصبح لا يُخشى على المرأة من أي شيء، لافتاً إلى أنه ضد منع الولاية بشكل كامل إذ لا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يمكن إلغاء ذلك.

وتابع الشيخ الكلباني قائلا: “إنه لا يجوز كذلك إطلاق الولاية بشكل مطلق، مثل بعض القوانين التي لم يُسن فيها من الشريعة، كمطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر عند فتح حساب بنكي أو التقدم لوظيفة، واصفاً ذلك بالقول: “زودنا العيار في مسألة المحرم، ما أدى للنفور الكامل من المسألة”.

من جانب آخر، قال الكلباني إن لديه رأياً وسطاً حول إغلاق المحال وقت الصلاة، حيث يرى أن إجبار الناس على إغلاق المحال لمدة ساعة إلا ربع فيه إحجاف، ومن الأفضل إغلاق المحال ولكن مع تقليل المدة، فتكون المدة بين الأذان والإقامة 5 دقائق فقط.

عادل الكلباني:

إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع في إجحاف.. ولهذا السبب قللت الوقت بين الأذان والإقامة@abuabdelelah#عادل_الكلباني_بالمختصر pic.twitter.com/4vzt21vWT5 — بالمختصر (@belmokhtasartv) March 22, 2019