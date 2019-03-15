فيديو.. المغامسي : البخاري قامة علمية جمعت بين الصناعة الحديثية والفقه في الدين

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن الإمام البخاري هو قامة علمية دون منازع جمع الله له الصناعة الحديثية والفقه في الدين.

وفي مقطع فيديو بعنوان الماء المعين عدّد المغامسي مناقب الإمام البخاري.

وقال المغامسي إن المتأمل في ترتيبه لكتاب صحيح البخاري وعناوين أبوابه يعرف ما أتاه الله لهذا العالم الجليل من العلم والفقه.

وتابع المغامسي أن البخاري كان لطيف العبارة فنراه تارة يقول ” سكتوا عنه” وتارة أخرى يقول ” فيه نظر” في علم الجرح والتعديل بالرغم من أنه يتكلم على أشخاص هم في أدنى المنازل.

واستشهد المغامسي بأقوال العديد من العلماء حول الإمام البخاري مثل ابن تيمية والحافظ ابن كثير والذهبي وغيرهم.

والمعروف أن الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولِد 13 شوال 194 هـ وتوفي 1 شوال 256 هـ، وهو أحد كبار الحفّاظ الفقهاء ومن أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل عند أهل السنة والجماعة، وله مصنّفات كثيرة أبرزها كتاب الجامع الصحيح، المشهور باسم صحيح البخاري، الذي يعد أوثق الكتب الستة الصحاح، والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم.

وأمضى البخاري في جمع وتصنيف صحيحه 16 عامًا، حيث سافر إلى أرجاء العالم الإسلامي في رحلة طويلة للقاء العلماء وطلب الحديث، وسمع من قرابة ألف شيخ، ليجمع حوالي 600 ألف حديث.