فيديو.. المغامسي يوضح حكم الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على الطعام وغيره

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على تناول الطعام وغيره يسمى ”الطلاق المعلق”.

وقال المغامسي خلال برنامج ”الأبواب المغلقة” إن الطلاق المعلق له ضربان، إما أن يكون صاحبه أراد به الطلاق فعلاً، أو لم يرد ذلك.

وأضاف أنه إذا كان الحلفان بالطلاق في الحالة الأولى، وهي أن الزوج بينه وبين زوجته مشاكل وأراد أن يفارقها وعلق الطلاق بشيء آخر، فمتى وقع هذا الشيء وقع الطلاق بموجبه.

وأوضح أنه في الحالة الثانية، فقد اعتاد بعض الأشخاص على الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على تناول الطعام مثلاً، فلا يقع الطلاق لأنه لم يرد به ذلك.

وأشار إلى أن بعض العلماء يرون الإلزام بكفارة في الحالة الثانية، لافتًا إلى أنه على كل مؤمن ألا يجري هذا الكلام على لسانه.