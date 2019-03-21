فيديو .. المنتخب السعودي يُمتع ويُحرز هدفًا صاروخيًا في الإمارات

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الإماراتي ضمن المباراة الودية المُقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتمكن اللاعب عبد الفتاح آدم من إحراز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الـ 17 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة مُدوية عجز حارس الإمارات عن صدها.

ويذكر أن المنتخب السعودي يخوض اليوم مباراة الإمارات بتشكيلة مختلفة لا تحتوي على نجوم الهلال والنصر والأهلي تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنبر.

وسيقود يوسف عنبر أيضًا المنتخب السعودي أمام منتخب غينيا الاستوائية يوم الاثنين المقبل في المباراة الودية الثانية له.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان عيّن يوسف عنبر تولي المسؤولية التدريبية للأخضر بعد إنهاء العلاقة مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي والذي رحل عقب خروج الأخضر من كأس أمم آسيا على يد منتخب اليابان.

ويملك المنتخب السعودي رقمًا جيدًا خلال مواجهاته مع المنتخب الإماراتي، حيث سبق للأخضر الفوز في 23 مباراة وخسر ست مرات فقط من منتخب الإمارات.