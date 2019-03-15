فيديو “المواطن”.. أسباب وأعراض اعتلال الشبكية السكري

فيديو “المواطن”.. أسباب وأعراض اعتلال الشبكية السكري

2019/03/15
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - الرياض

يعتبر اعتلال الشبكية السكري من مضاعفات داء السكّري التي تُصيب العين.

تأثيره على الشبكية؟
– حدوث نزيف بالشبكية
– نشوء أوعية دموية إضافية
– تلف الشبكية وحدوث انفصال في الحالات الحرجة
– رشح أو تجميع سوائل بالشبكية في الحالات البسيطة إلى الشديدة

أسلوب العلاج؟
– المتابعة فقط بالحالات البسيطة
– إضافة ليزر للشبكية في الحالات الشديدة وبعض حالات الرشح
– حقن العين لحالات الرشح وبعض الحالات الشديدة
– عملية جراحية للشبكية للحالات الحرجة
طريقة الوقاية؟
– المحافظة الدائمة على نسبة السكر بالدم.
– الاهتمام بضغط الدم بالمستويات الطبيعية
– الالتزام بالفحص الدوري للشبكية سنوياً لكل مريض سكري



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