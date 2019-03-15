فيديو “المواطن”.. أسباب وأعراض اعتلال الشبكية السكري

المواطن - الرياض

يعتبر اعتلال الشبكية السكري من مضاعفات داء السكّري التي تُصيب العين.

تأثيره على الشبكية؟

– حدوث نزيف بالشبكية

– نشوء أوعية دموية إضافية

– تلف الشبكية وحدوث انفصال في الحالات الحرجة

– رشح أو تجميع سوائل بالشبكية في الحالات البسيطة إلى الشديدة

أسلوب العلاج؟

– المتابعة فقط بالحالات البسيطة

– إضافة ليزر للشبكية في الحالات الشديدة وبعض حالات الرشح

– حقن العين لحالات الرشح وبعض الحالات الشديدة

– عملية جراحية للشبكية للحالات الحرجة

طريقة الوقاية؟

– المحافظة الدائمة على نسبة السكر بالدم.

– الاهتمام بضغط الدم بالمستويات الطبيعية

– الالتزام بالفحص الدوري للشبكية سنوياً لكل مريض سكري