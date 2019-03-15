فيديو “المواطن”.. أسباب وأعراض اعتلال الشبكية السكري

يعتبر اعتلال الشبكية السكري من مضاعفات داء السكّري التي تُصيب العين.
تأثيره على الشبكية؟
– حدوث نزيف بالشبكية
– نشوء أوعية دموية إضافية
– تلف الشبكية وحدوث انفصال في الحالات الحرجة
– رشح أو تجميع سوائل بالشبكية في الحالات البسيطة إلى الشديدة
أسلوب العلاج؟
– المتابعة فقط بالحالات البسيطة
– إضافة ليزر للشبكية في الحالات الشديدة وبعض حالات الرشح
– حقن العين لحالات الرشح وبعض الحالات الشديدة
– عملية جراحية للشبكية للحالات الحرجة
طريقة الوقاية؟
– المحافظة الدائمة على نسبة السكر بالدم.
– الاهتمام بضغط الدم بالمستويات الطبيعية
– الالتزام بالفحص الدوري للشبكية سنوياً لكل مريض سكري
#موشن_جرافيك_المواطن | اعتلالات الشبكية السكري الأعراض والأسباب #صحيفة_المواطن https://t.co/SmZx1bhSDD@abdulrahmanid pic.twitter.com/4rborlyHmN
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 15, 2019