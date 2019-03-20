فيديو “المواطن” .. صراع شرس على الحذاء الذهبي .. تعرّف على هدافي الدوريات الأوروبية

المواطن - محمد سمعه

يتزايد الصراع في الفترة الحالية بين مهاجمي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى على نيل جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية عن الموسم الجاري.

ويتنافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني مع الأوروغوياني لويس سواريز لاعب برشلونة والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني والبولندي كريستوف بيونتيك لاعب نادي ميلان الإيطالي والأرجنتيني سيرخيو أغويرو والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والإيطالي فابيو كوالياريلا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 29 هدفًا، يليه لويس سواريز برصيد 18 هدفًا.

ويتواجد الفرنسي كيليان مبابي في صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 26 هدفًا، بينما يحتل الإيطالي فابيو كوالياريلا نجم سامبدوريا الإيطالي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفًا، أما البولندي بيونتيك فيحتل المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، أما البرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس فيحتل المركز الثالث برصيد 19 هدفًا.

ويحتل البولندي ليفاندوفسكي نجم البايرن صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 18 هدفًا، بينما يحتل الأرجنتيني أغويرو نجم مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا.