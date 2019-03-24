فيديو “المواطن”.. عبارة الموصل مأساة على ضفاف نهر دجلة

فيديو “المواطن”.. عبارة الموصل مأساة على ضفاف نهر دجلة

2019/03/24
الساعة 9:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن” الضوء على حادث عبارة الموصل التي غرقت في نهر دجلة قبل أيام، وراح ضحيتها 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان 200 شخص يحتفلون بالربيع داخل عبارة بنهر دجلة، حيث تحولت إلى مأساة مفجعة، فيما أعلنت لجنة تقصي الحقائق العراقية عن أسباب الكارثة.

وعزت لجنة تقصي الحقائق، أسباب الحادث لتهالك العبارة المصنوعة نتيجة الإهمال والفساد، وعدم توفر أدنى إجراءات السلامة، وانقطاع الأسلاك المعدنية التي تربط العبارة مع ضفة النهر إلى الجزيرة.

وأوقفت الشرطة العراقية قرابة 12 شخصاً على خلفية الحادث.



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