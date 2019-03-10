فيديو “المواطن” .. مطالب أهالي عسير تحاصر الوزير الربيعة في فندق قصر أبها

فيديو “المواطن” .. مطالب أهالي عسير تحاصر الوزير الربيعة في فندق قصر أبها

2019/03/10
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري- أبها

تعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لسيل من الشكاوى والمطالبات من أهالي عسير الذين استغلوا وجوده في المنطقة لتقديم مطالبهم إليه.
وفي قصر فندق قصر أبها وعلى هامش إعلان الخطط الاستراتيجية للمشاريع الصحية في منطقة عسير اضطر الربيعة إلى الاستماع للعديد من الشكاوى التي وعد بالنظر فيها وحلها.

وتضمنت خطط الصحة في عسير إضافة ٥٠٠ سرير خلال الخمس سنوات القادمة، إضافة إلى تشغيل مركز القلب خلال ثلاثة أشهر.



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