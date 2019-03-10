فيديو “المواطن”: وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى أهالي عسير

فيديو “المواطن”: وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى أهالي عسير

2019/03/10
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

استمع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي لمطالب وشكاوى المواطنين في عسير وذلك على هامش تدشين عدد من المشاريع الأساسية في منطقة عسير.
ووثقت “المواطن ” بالفيديو لقاء الأهالي مع وزير النقل الذي وعدهم ببحث مطالبهم ودراستها.



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