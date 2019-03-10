فيديو “المواطن”: وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى أهالي عسير

المواطن - عسير

استمع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي لمطالب وشكاوى المواطنين في عسير وذلك على هامش تدشين عدد من المشاريع الأساسية في منطقة عسير.

ووثقت “المواطن ” بالفيديو لقاء الأهالي مع وزير النقل الذي وعدهم ببحث مطالبهم ودراستها.