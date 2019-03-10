فيديو “المواطن”: وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى أهالي عسير

المواطن - عسير
استمع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي لمطالب وشكاوى المواطنين في عسير وذلك على هامش تدشين عدد من المشاريع الأساسية في منطقة عسير.
ووثقت “المواطن ” بالفيديو لقاء الأهالي مع وزير النقل الذي وعدهم ببحث مطالبهم ودراستها.
#فيديو_المواطن | وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين في #عسير
#مشروعات_عسير_الأساسية #صحيفة_المواطن https://t.co/SmZx1bhSDD pic.twitter.com/QQKEFv6yuA
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 10, 2019
#فيديو_المواطن | وزير النقل يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين في #عسير
#مشروعات_عسير_الأساسية #صحيفة_المواطن https://t.co/SmZx1bhSDD pic.twitter.com/QQKEFv6yuA
— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 10, 2019