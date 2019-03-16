فيديو.. اليوم تبدأ مرحلة الاعتدال الربيعي.. يتساوى الليل مع النهار لمدة أسبوع

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قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم السبت 16 مارس، التاسع من شهر رجب يتساوى فيه طول الليل مع النهار، وسنعيش هذا التساوي طوال الأسبوع.

وأضاف أن هذه الحالة تسمى مرحلة الاعتدال الربيعي، معنى ذلك أن يكون طول الليل 12 ساعة وطول النهار كذلك 12 ساعة، ومعناه الشمس تشرق الساعة 6 وتغرب الساعة 6.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة.