فيديو.. بث الأذان مباشرة في نيوزلندا ورئيسة الوزراء تحضر خطبة الجمعة بالحجاب

المواطن - متابعة

في محاولة أخرى للتضامن مع المسلمين في نيوزلندا تم بث الأذان مباشرة على الهواء في عدد من المدن فيما حضرت رئيسة الوزراء خطبة الجمعة وهي تضع غطاء الرأس.

ووقف الجميع دقيقتين حدادا على أرواح ضحايا المذبحة الإرهابية التي قضى خلالها 50 شخصا وأصيب عدد مماثل بينهم مواطنون عرب.

وأقيمت صلاة الجمعة الأولى بعد المجزرة في أحد المسجدين اللذين تعرضا لاعتداء إرهابي الأسبوع الماضي بمدينة كرايست تشيرتش النيوزلندية، بحضور رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن.

وأقيمت الصلاة ضمن مراسم تشييع وتأبين ضحايا المجزرة الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين، الأسبوع الماضي.

وخلال التشييع تم رفع أذان صلاة الجمعة في جميع أنحاء نيوزلندا عبر التلفزيون والإذاعة، تأبينا لضحايا الاعتداء الإرهابي، ثم جرى الوقوف دقيقتين حدادا في جميع المؤسسات والتجمعات.

وقال خطيب مسجد النور، جمال فودة، وهو أحد الناجين من المجزرة إن “دماء ضحايا الاعتداء الإرهابي لن تذهب هدرا، بل من خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام وجمال وحدتنا”.

وأضاف، أنه رغم الألم الذي يشعر به المواطنون في نيوزلندا، إلا أنها دولة لا يمكن كسرها.

وتابع: مجزرة المسجدين نتيجة خطاب الكراهية الذي يقوده بعض الزعماء السياسيين، وعلى العالم وضع حد لخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا.

