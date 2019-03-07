فيديو.. بسمة وهبة : زوجي “بيقولي إنت over”

المواطن - القاهرة

عبرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن صدمتها بسبب عدم قدرتها على حضور ملكة ابنها السعودي والذي يقيم مع والده بعد انفصاله عنها.

وظهرت بسمة وهبة في بث مباشر عبر وسائل التواصل لتشارك جمهورها حزنها حيث قالت في البداية إنها سعيدة بان ابنها صار رجلاً وسيعقد قرانه لكن المحزن في الأمر أنها لن تتمكن من حضور هذه المناسبة الغالية على قلبها.

وقالت بسمة وهبة إنها تحترم العادات السعودية التي تقصر حضور حفل الملكة على الرجال فقط لكنها لا تتخيل أن يتم عقد قران ابنها دون أن تحتضنه وتبارك له بنفسها.

وأشارت إلى أن ابنها وعدها أن يتيح لها فرصة مشاهدة الحفل عبر الفيديو لكن هذا الحل لا يُرضيها ولا يلبي شغفها كأم.

وتابعت أن زوجها الحالي النائب علاء عابد يقول لها إنها OVER بمعنى أنها تبالغ في الحزن بسبب هذا الأمر، موضحة أنها تتعامل كأم ومن حقها أن تحضر هذه المناسبة.

والمعروف أن بسمة وهبة هي إعلامية مصرية من مواليد 22 يونيو 1972 ، قدمت برامج على قناة “اقرأ” ثم اعتزلت المجال الفني وعادت بعد فترة لكن بعد أن تخلت عن حجابها.

تزوجت وهبة بسمة من البرلماني المصري علاء عابد، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

بسمة وهبة لديها ولدان وابنة وهم: عبد الرحمن، عبد العزيز، وخديجة.

وتباينت ردود جمهور بسمة وهبة على هذا الموقف فمنهم من تعاطف معها واعتبر أنها محقة في هذا الحزن ومنهم من رأى أن الأمر لا يعدو كونه مناسبة اجتماعية ويمكنها حضور حفل الزفاف في وقته.