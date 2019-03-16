فيديو.. تأثر الملك سلمان بهذه الأبيات في السباق الكبير على كأس المؤسس

فيديو.. تأثر الملك سلمان بهذه الأبيات في السباق الكبير على كأس المؤسس

2019/03/16
الساعة 8:17 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار
1995
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المواطن - الرياض

أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأثره أثناء أداء العرضة، ضمن فعاليات حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس.

وخلال أداء العرضة وإلقاء أبيات شعر “نجد شامت لأبو تركي”، للشاعر فهد بن دحيم، تأثر الملك سلمان بشدة وتفاعل معها .

وكلمات القصيدة تقول: لا بكت نجد العذية تهل دموعنا.. بالهنادي قاصرين شوارب قومها.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس.

والعرضة هي رقصة شعبية بدأت بكونها أحد أهازيج الحروب، إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم أبيات شعر معينة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معينة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدو العرضة زيًّا خاصًّا.



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