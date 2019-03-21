فيديو.. تدشين الفيلم الوثائقي وادي ترج الأعجوبة

المواطن __سعيد مشهور_أبها

دشّن يوم أمس الأربعاء الفيلم الوثائقي لـ وادي ترج الواقع جنوب غرب محافظة بيشة من إعداد الأستاذ محمد حسين آل عاطف الحارثي، وإنتاج رشود الحارثي ومفلح الحارثي .

ويقع وادي ترج جنوب غرب المملكة العربية السعودية والذي يمتد من محافظة بلسمر مروراً بتنومة والنماص والذي ينتهي في وادي بيشة وحيث يبلغ طول وادي ترج حوالي 150كم تقريباً وتتنوع تضاريس وادي ترج بين “جبلٍ وسهل” فيتميز وادي ترج بزراعة النخيل فيه وخاصة الـ “الصفري”.

ويضم “ترج” أربعة مراكز إمارة تتبع إدارياً محافظة بيشة وهي مركز الصور ومركز مهر ومركز ترج ومركز القوباء ويبلغ عدد سكان وادي ترج نحو قرابة 75000 نسمة وبه حوالي 250 قرية وهجرة.

ويمارس أهالي ترج أنشطة مختلفة ومنها النشاط الزراعي وخاصة زراعة “النخيل” والنشاط التجاري كالبيع والشراء وتربية المواشي ورعي الإبل والعمل في القطاع الحكومي والخاص.