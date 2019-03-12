فيديو.. تفاصيل جديدة عن محاكمة المبتعثة تهاني المنيع في أمريكا

المواطن - الرياض

كشفت المبتعثة تهاني المنيع، أمس الثلاثاء، عن كواليس جديدة بشأن محاكمتها أمام قاضٍ أمريكي بسبب غرامة مرورية.

وقالت المنيع في حوارها إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إنها لم تواجه أي عنصرية من المجتمع الأمريكي خلال سنوات دراستها هناك، كما كانت حريصة على نقل صورة إيجابية عن المجتمع السعودي، بحكم ما يسمعونه عن السعوديين هناك من أشياء سلبية.

وأكدت المبتعثة أن ردودها في مشهد المحاكمة لم يكن مخططًا له، وأنها لم تتوقع سؤال القاضي لها عن حياتها ورضاها عن المدينة التي كانت تعيش بها خلال دراستها، كما أنها لم تتوقع أن يقرر القاضي إعفاءها من تسديد قيمة الغرامة، ولكنها شعرت بالعدل والتفهم والأريحية من قبل قاضي المحكمة.

ولفتت المنيع إلى أن مقطع فيديو المحاكمة كان منذ 4 شهور، وقبل عودتها إلى المملكة، وتمت إذاعته في إحدى القنوات الأمريكية وقام البعض بترجمته للعربية، موضحة أنها فوجئت بأن كثيرًا من السعوديين كانوا يتابعون تلك القناة التلفزيونية ويعرفون ذلك القاضي.

ولفتت إلى أن ثقتها بالناس زادت، ومسؤوليتها نحو الوطن صارت أكبر بعد الشهرة التي تحققت لها.