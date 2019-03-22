فيديو.. تهور فتاة أثناء عبور الطريق يعرضها لحادث دهس

المواطن - متابعة

تعرضت فتاة لحادث دهس مروع أثناء عبورها أحد الطرق السريعة برفقة صديقتها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة ياروسلافل في روسيا، الفتاة وهي تعبر الطريق مع صديقتها، وعندما اقتربت من منتصف الطريق رأت سيارة تسير بسرعة في اتجاههما، ولكن حاولت الفتاة العبور بسرعة مما عرضها للدهس بطريقة مروعة.

ركضت الفتاة بين توقفت صديقتها في منتصف الطريق، وحاولت منع الأخيرة لكنها رفضت وعبرت أمام السيارة التي دهستها وقذفتها في الهواء لتسقط على عدة أمتار، هرع عليها المارة وصديقتها.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد نجت الفتاة من الموت بأعجوبة، لكنها لم تتمكن من النهوض، حيث يبدو أنها أصيبت بكسر في ساقيها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.