فيديو.. تهور وتصادم على طريق سريع بالرياض

فيديو.. تهور وتصادم على طريق سريع بالرياض

2019/03/03
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو على أحد طرق مدينة الرياض سائقين ارتكبا العديد من المخالفات؛ غير مبالين بخطورة فعلهما وما قد ينتج عنه من كوارث.

وظهر خلال المقطع سيارتان، إحداهما تلحق بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما بعضاً حتى تصادما، فيما لاذ قائد مركبة بالفِرار.

وندد متداولو المقطع بتهور قائدي السيارتين مطالبين الجهات المعنية باتخاذ اللازم لوضع حد لهذه الممارسات التي حياة المارة.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “المواطن“، تحديد موقع وتوقيت تصوير المقطع المتداول بدقة.



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