فيديو.. ثاني حالة شفاء من الإيدز في العالم تفتح باب الأمل

المواطن - متابعة

بعد ما يقارب من 3 سنوات من العلاج بالخلايا الجذعية ، أصبح مريض بريطاني صاحب لقب ثاني بالغ معروف في العالم يشفى من مرض الإيدز بعدما أجريت له عملية لنقل خلايا جذعية مستخرجة من نخاع العظم من متبرع مقاوم للفيروس.

وقال الأطباء إن الحالة إثبات لفكرة أن العلماء سيتمكنون في يوم ما من وضع حد لمرض الإيدز لكنها لا تعني التوصل إلى علاج للفيروس.

وأطلق على الرجل وصف ”مريض لندن“ من ناحية لأن حالته مماثلة للحالة الأولى المعروفة للشفاء وظيفيا من الفيروس وهي حالة تيموثي براون الأمريكي الذي لُقب بمريض برلين عندما خضع لعلاج مماثل في ألمانيا في عام 2007 وشفي أيضا من الفيروس.

