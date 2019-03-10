فيديو.. حادث سير قرب موكب ترامب!

المواطن - متابعة

رصدت الكاميرات حادث سيارة على مقربة من موكب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء مروره في طريق سريع بولاية ألاباما، جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن السيارة التي خرجت على سيطرة قائدها اصطدمت في الحاجز الذي يقسم الطريق السريع، الجمعة، بالتزامن مع مرور موكب ترامب المكون من السيارات سوداء اللون.

والتقط صور الحادث، أحد المارة الذي كان يوثق لحظة مرور سيارات الدفع الرباعي التي تقل الرئيس الأميركي، دون أن يدرك أن حادثًا سيقع بعد قليل.

وسمع أحدهم يقول في الفيديو: “يا إلهي، قريبًا من الرئيس”.

وظهر موكب ترامب في الفيديو، في ذات اللحظة التي بدأت فيها السيارة الأخرى على الجانب المقابل في الخروج عن مسارها، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.