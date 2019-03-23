فيديو .. حارس #أحد يستفز جماهير #الهلال بحركة غريبة

المواطن - محمد سمعه

أقدم الحارس عبدالله العويشير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، على استفزاز جماهير نادي الهلال بتصرف غير رياضي، وذلك بعد انتهاء مباراة الهلال وأحد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات KSA Sports عبر تويتر فيديو للحارس العويشير وهو يسبح على أرضية الملعب ويقفز ثم يسبح أمام مدرجات جماهير الهلال؛ مما تسبب في إلقاء بعض القارورات والأشياء عليه، ثم خرج سريعًا بصحبة أحد أفراد الجهاز الفني لنادي أحد إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

وكانت البداية قد انطلقت عندما وضع حارس أحد عبدالله العويشير يده على رأسه دليلًا على تقبله للكلام والهتافات والتي أُرسلت له من قبل جمهور نادي الهلال بعد المباراة، حيث يُعتقد بأن جمهور الهلال هاجمه، ثم حاول لاعبو الهلال إبعاده عن مدرجات جماهير أزرق العاصمة.

ودار حديث خاص بين سالم الدوسري لاعب الهلال والعويشير عقب لقطة ذهابه لمدرجات الجمهور الهلالي، ثم تصرف الحارس بشكل مُفاجئ وذهب لمدرجات جماهير الهلال ليسبح أمامهم ويحاول استفزازهم بصورة خرجت عن إطار الروح الرياضية.