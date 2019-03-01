فيديو .. حبس 6 أشخاص على خلفية حريق قطار محطة مصر

المواطن - القاهرة

أمر النائب العام المصري بحسب 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية حريق محطة مصر الذي أدى إلى وفاة 22 شخصًا وإصابة 43 بينهم إصابات خطيرة.

وضمت القائمة سائق الجرار الذي تسبب في الحادث ومساعده وعامل المناوبة وكذلك سائق القطار الذي صدمه ومعاونه وعامل التحويلة.

ووقع الحادث بعدما تحرك الجرار فجأة بعد أن نزل السائق منه ليتشاجر مع سائق القطار الآخر.

وفي اعترافاته أكد قائد الجرار الذي تسبب في الحادث أن الجرار في حالة فنية سيئة مؤكدًا أنه قام بسحب “العاكس” الفرامل قبل أن ينزل منه لكن القطار تحرك رغم ذلك .