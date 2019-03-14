فيديو.. حريق في محطة مترو الرياض مخرج 15

فيديو.. حريق في محطة مترو الرياض مخرج 15

2019/03/14
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شب حريق في محطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي مخرج 15، صباح اليوم الخميس.
ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على السيطرة عليه.
المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.



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