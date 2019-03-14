فيديو.. حريق في محطة مترو الرياض مخرج 15

المواطن - الرياض
شب حريق في محطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي مخرج 15، صباح اليوم الخميس.
ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على السيطرة عليه.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
شب حريق في محطة مترو الرياض الواقعة على الدائري الشرقي مخرج 15، صباح اليوم الخميس.
ولم يتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على السيطرة عليه.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
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