فيديو.. حريق هائل يلتهم مصنع كيماويات في تكساس

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نشب حريق هائل في أحد مصانع البتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية.

وبالرغم من أن الحريق اشتعل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلا أن أعمدة الدخان وألسنة اللهب لا تزال تتصاعد في الهواء الأمر الذي يشي بحدوث كارثة بيئية.

