المواطن - الرياض

نشر الأمير الوليد بن طلاق مقطع فيديو يوضح كيف احتفت حفيداته بذكرى يوم مولده الذي وافق يوم أمس.

وتضمن الفيديو لقطات مصورة لرحلات قام بها الوليد بصحبة حفيداته.

وعلق عليه الأمير الوليد بالقول : شكراً حفيداتي : جنى ،ساره ،مايا ،دلال ،نورة.

وحظى المقطع بتداول واسع عبر موقع تويتر.

شكراً حفيداتي :

جنى

ساره

مايا

دلال

نوره

Thank You My Granddaughters :

Jenna

Sarah

Maya

Dalal

Noura pic.twitter.com/P8NksdxjNq

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) March 7, 2019